Набиуллина: Сбережения есть у 30–40% россиян

Сбережения есть у 30–40% россиян, и для них важно, чтобы эти средства не обесценивались, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

«Как работают депозиты, все время вызывает вопрос, что люди и бизнес держат много денег в банках, потому что высокие процентные ставки, и не вкладывают их в экономику. Но все-таки депозиты работают в экономике. Имеют сбережения, действительно, не так много людей – от 30% до 40% людей имеют сбережения, у них должна быть возможность вкладывать, а они вкладывают только в том случае, если процентные ставки выше их инфляционных ожиданий», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, 20 марта Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых.Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.