Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
«Таких обсуждений нет»: Минфин опроверг планы по введению нового налога на сверхприбыль

В Министерстве финансов РФ опровергли слухи о возможном введении нового налога на сверхприбыль бизнеса за 2025 год. Как заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, никаких обсуждений этой темы на данный момент не ведется. Чиновник призвал дождаться сдачи налоговых деклараций для анализа реальной картины, сообщает Интерфакс.

«Декларации по налогу на прибыль за прошлый год сдаются на этой неделе. Надо смотреть цифры. Пока у нас никаких обсуждений нет», — сообщил Сазанов.

Он также отметил, что анализировать дополнительные доходы экспортеров на фоне нестабильности на Ближнем Востоке преждевременно. «Это вообще сейчас обсуждать непонятно как. Разовое ли явление — непонятно, сколько оно продолжится...», — добавил замминистра.

Тема изъятия сверхдоходов у сырьевых компаний была поднята в Госдуме. Министр экономического развития Максим Решетников допустил возможность обсуждения этой меры, но подчеркнул необходимость учитывать инвестиционные планы компаний.

Глава РСПП Александр Шохин занял более жесткую позицию, заявив, что вопрос можно поднимать только при курсе доллара в 100 рублей. Он также напомнил, что президент РФ указал на временный характер текущей конъюнктуры, поэтому речи о новом windfall tax не идет.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выступил с резкой критикой идеи введения windfall tax (налога на сверхприбыль). По его мнению, это несет прямую угрозу для развития фондового рынка и противоречит задаче удвоения капитализации к 2030 году.

Напомним, что налог на сверхприбыль (windfall tax) крупный российский бизнес платил в 2023 году. Тогда он перечислил в бюджет более 300 млрд рублей. Данный налог распространялся на компании, чья средняя прибыль за последние два года превышала 1 млрд рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. В общей сложности обязательство по уплате возникло примерно у 2,5 тысяч компаний.


