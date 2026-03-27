В Госдуме предложили увеличить номинал «Пушкинской карты» до 20 тысяч рублей

Номинал «Пушкинской карты» необходимо увеличить с нынешних 5 тыс. рублей в четыре раза, чтобы нивелировать рост цен на билеты, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Четырехкратная индексация позволит нивелировать рост цен на билеты в театры, музеи и кино», – сказал депутат, предложив повысить номинал карты до 20 тыс. рублей.

Миронов напомнил, что «Пушкинская карта» появилась в 2021 году, и с тех пор ее номинал не менялся. По его словам, программа должна стать накопительной, чтобы средства не сгорали в конце года и их можно было потратить во время поездок по России.

Напомним, что в 2026 году в Иркутской области более 250 тысяч молодых жителей в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту» для того, чтобы воспользоваться лимитом на посещение культурных событий, в том числе кино. Об этом сообщил ВТБ – новый оператор федеральной программы.