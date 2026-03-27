Зеленый марафон в Иркутске соберет любителей бега на рубеже весны и лета

В Иркутске вновь пройдет Зеленый марафон, который традиционно проводится с 2012 года и объединяет любителей бега вне зависимости от возраста и опыта. Организаторы призывают участников доставать экипировку и начинать тренировки, подчеркивая, что главное на мероприятии – атмосфера спортивного праздника.

Забеги открыты как для взрослых, так и для детей. Единственное условие участия – наличие медицинской справки, что является заботой о здоровье и самочувствии каждого участника.

Мероприятие традиционно носит благотворительный характер. При регистрации на сайте Зеленого марафона можно сделать добровольное пожертвование в поддержку развития инклюзивного образования детей в России.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к спортивному празднику. Для участия необходимы лишь кроссовки и улыбка, а также предварительная регистрация на официальном сайте.

«Зеленый марафон – это возможность укрепить собственное здоровье, весело провести день и совершить доброе дело, поддерживая благотворительные проекты», – говорят организаторы.