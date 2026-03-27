Корректировка бюджетного правила при высокой цене нефти неактуальна

Минфин РФ в начале апреля может возобновить операции на валютном рынке. Как поясняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, отказ от них в текущем месяце объясняется определенными обстоятельствами.

«В феврале из-за падения цен на российскую Urals началось обсуждение корректировки бюджетного правила и снижение цены отсечения на нефть в целях уменьшения зависимости бюджета РФ от нефтегазовых доходов», — напоминает эксперт. По ее словам, теперь эта мера отложена до 2027 года.

Мильчакова уточняет, что вопрос утратил актуальность в связи с повышением цены на Urals почти до $100 за баррель. «Это существенно превосходит действующий порог в рамках бюджетного правила и в отдельных странах‑импортерах (в Индии) уже обгоняет цену Brent», — подчеркивает аналитик.

В этой связи, по мнению эксперта, вполне вероятным представляется анонсированное возвращение Минфина к операциям с валютой и золотом на открытом рынке. «По итогам первого квартала доходы России от экспорта нефти увеличатся в связи с мартовским ростом цен на Urals», — отмечает Мильчакова.

Аналитик поясняет, что в этом случае министерство будет закупать валюту для Фонда национального благосостояния. «Для этого нефть должна стоить выше заложенных в бюджет $59 за баррель, также требуется значительный объем нефтегазовых поступлений и относительная стабильность курса рубля», — перечисляет условия эксперт.

«По нашим оценкам, все эти условия будут соблюдаться в апреле», — утверждает Мильчакова. Она добавляет, что если нефть будет стоить выше $70 за баррель, то бюджетное правило будет оставлено без изменений и в 2027 году.

«До конца марта ориентируемся на курс доллара и евро к рублю в диапазонах 80–83 и 93–96 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.