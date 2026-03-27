Повреждение терминала в Усть-Луге затрагивает крупнейшие российские НПЗ

Повреждение инфраструктуры терминала в Усть-Луге после атаки беспилотников может привести к сокращению переработки нефти на ряде крупнейших НПЗ в европейской части России. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, под риском оказываются заводы в Киришах, Ярославле, Москве и Рязани.

«Совокупная переработка этих заводов составляет около 55 млн тонн в год, или порядка 400 тыс. баррелей в сутки», — приводит данные эксперт. По его словам, терминал уже остановил прием железнодорожных поставок нефтепродуктов, прежде всего мазута, что создает перебои для всей цепочки переработки.

Чернов обращает внимание, что ключевая проблема связана именно с мазутом.

«Его доля в переработке достигает 18–35%, но внутренний спрос ограничен, в отличие от бензина и дизеля», — уточняет аналитик. Он поясняет, что при остановке экспорта через Усть-Лугу НПЗ вынуждены либо накапливать излишки, либо снижать загрузку. «В результате под удар попадает не только экспорт, но и выпуск моторного топлива, особенно в период сезонного роста спроса», — подчеркивает эксперт.

По словам Чернова, ситуация усугубляется тем, что Усть-Луга — это один из крупнейших экспортных узлов по нефтепродуктам. «Через него проходит около 18 млн тонн мазута в год», — сообщает аналитик. Он отмечает, что перенаправление потоков в другие порты потребует времени и приведет к росту логистических затрат. «В краткосрочной перспективе это означает снижение маржинальности переработки и давление на загрузку НПЗ», — добавляет эксперт.

Аналитик указывает, что сокращение экспорта нефтепродуктов может временно поддержать мировые цены на топливо и нефть. «Но внутри страны возникает риск локального дефицита бензина и роста цен, что уже наблюдалось в прошлые периоды сбоев», — напоминает Чернов.

«В базовый прогноз закладываем, что негативные последствия продлятся не более нескольких недель, если восстановительные работы начнутся в ближайшие дни», — говорит эксперт. По его мнению, в более негативном сценарии, при затяжных сбоях или повторных атаках, снижение переработки может составить до 10–15% по затронутым НПЗ. «Это усилит волатильность на топливном рынке и создаст дополнительное давление на логистику и цены», — заключает Владимир Чернов.