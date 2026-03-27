В Иркутской области наградили сотрудницу банка, спасшую пенсионерку от мошенников

Благодаря антифрод-технологиям банка, бдительности и профессионализму сотрудников офисов и службы безопасности Байкальского банка Сбера, а также тесному взаимодействию с правоохранительными органами удалось сохранить от телефонных злоумышленников около 200 млн рублей. В Иркутской области удалось уберечь от мошенников — 83,7 млн рублей, в Якутии сохранили 58,8 млн рублей, в Бурятии — 18,5 млн рублей, в Забайкалье — 35,7 млн рублей.

Сотрудники офисов и службы безопасности Байкальского банка Сбербанка за прошлый год вывели из-под влияния мошенников более 300 человек. Злоумышленники пытались их убедить снять и передать все сбережения курьеру, перевести средства на якобы «безопасный» счет и даже совершить противоправные действия.

Чаще всего жертвами становятся пожилые люди. Одна из таких историй произошла недавно в Иркутской области.

В конце февраля в отделение Сбера в Усолье-Сибирском пришла 87-летняя женщина и потребовала снять все свои сбережения — 500 тысяч рублей. Сотрудники заметили, что клиентка напугана и растеряна. Руководитель офиса Наталья Курикалова пригласила ее для разговора. Как выяснилось, злоумышленники держали ее в страхе целый месяц — она уже сняла 200 тысяч рублей и ждала курьера. Наталья успокоила женщину, помогла вернуть деньги на счет и заблокировала доступ аферистов к ее данным. За проявленную бдительность и неравнодушие временно исполняющий обязанности начальника усольской полиции Николай Ланцов вручил Наталье благодарность.

«Наша цель — стать верным помощником в защите. Сбер постоянно совершенствует системы безопасности и внедряет передовые технологии, направленные на усиление защиты, чтобы своевременно пресекать деятельность злоумышленников. Так и в этой ситуации сотрудники Сбера смогли распознать влияние и убедили пенсионерку отказаться от опасной операции. Женщина призналась, что боялась обращаться за помощью даже к собственной дочери, поскольку считала себя виноватой. Сбер предотвращает попытки мошенничества благодаря антифрод-системе, которая распознает и приостанавливает операции с признаками мошенничества ― её эффективность сегодня составляет 99,99%, что является одним из самых высоких показателей в мире. В офисах благодаря бдительности и профессионализму сотрудников банка помогаем клиентам осознать ситуацию, если они всё ещё находятся под влиянием злоумышленников», ― Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Зачастую жертвы мошенников находятся под психологическим воздействием на протяжении нескольких дней и даже недель. Злоумышленники специально готовят их: просят не рассказывать близким, придумывают “легенду” для выманивания денег. Поэтому сотрудники офисов банка на постоянной основе проходят обучение по выявлению людей, находящихся под влиянием. Наша задача — своевременное распознать в ходе беседы, что человек находится в беде и помочь», ― Юрий Пуляевский, директор управления безопасности Байкальского банка.

Напоминаем о бдительности: никому не сообщайте коды из СМС, не передавайте свои персональные и банковские данные по телефону или в мессенджерах по указаниям незнакомцев, а также не выполняйте никакие их требования. Если есть какие-то сомнения, обратитесь за помощью в ближайший офис банка: сотрудники подскажут, взломан ли ваш аккаунт на самом деле и все ли в порядке с вашими сбережениями. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас срочно совершить перевод или снять денежные средства ― это мошенничество, необходимо незамедлительно прекратить разговор.