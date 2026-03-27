Группу иркутян уличили в организации подпольного казино

Десять человек предстанут перед судом в Иркутске. Они обвиняются в организации подпольного казино, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2022 года двое мужчин создали организованную преступную группу, в которую вошли еще восемь человек, для проведения азартных игр. Обвиняемые подыскали подходящие помещения в Иркутске и приобрели необходимое оборудование для карточных игры.

«Игорные заведения работали поочередно. Все участники организованной группы распределили между собой роли, осуществляли стабильную деятельность игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли, которую по совместной договоренности распределяли между собой в равных долях», – пояснили в СК.

Преступная деятельность была пресечена в марте 2025 года. Во время обысков игровое оборудование было изъято.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.