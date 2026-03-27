Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Группу иркутян уличили в организации подпольного казино

Десять человек предстанут перед судом в Иркутске. Они обвиняются в организации подпольного казино, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2022 года двое мужчин создали организованную преступную группу, в которую вошли еще восемь человек, для проведения азартных игр. Обвиняемые подыскали подходящие помещения в Иркутске и приобрели необходимое оборудование для карточных игры.

«Игорные заведения работали поочередно. Все участники организованной группы распределили между собой роли, осуществляли стабильную деятельность игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли, которую по совместной договоренности распределяли между собой в равных долях», – пояснили в СК.

 Преступная деятельность была пресечена в марте 2025 года. Во время обысков игровое оборудование было изъято.

 Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


