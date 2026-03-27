«Цифра банк» вошел в рейтинг 100 надежных банков по версии Forbes

Рейтинг Forbes является одним из наиболее авторитетных для российских банков и составляется на основе оценки рейтинговых агентств, аккредитованных Банком России: АКРА, «Эксперт РА», НКР и НРА. Их оценки отражают кредитоспособность российских банков в рублях.

В рейтинге Forbes банки разбиты по группам надежности, внутри групп ранжируются по рейтингам, а при равенстве рейтинговых оценок — по активам. «Цифра банк» получил рейтинг надежности **, что, по оценкам Forbes, относит его к группе банков поменьше, чем те, что имеют рейтинг от А+ до А-. Это предполагает умеренно высокий рейтинг кредитоспособности и некоторую чувствительность к неблагоприятным переменам в экономике и финансах.

«Вхождение нашего банка в рейтинг Forbes служит свидетельством того, что мы выбрали правильную стратегию консервативного риск-менеджмента, планомерного развития и приоритетного отношения к интересам клиентов. Мы гордимся, что наш банк входит в число надежных и устойчивых финансовых институтов, на которые можно положится в любой экономической ситуации, и продолжим укреплять этот статус», – отмечает председатель правления «Цифра банк» Полина Карпенко.