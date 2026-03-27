Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами двоих жителей Иркутской области. Подробнее рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" присвоено директору учреждения дополнительного образования Шелеховского района спортивной школы "Юность" Юрию Дмитриевичу Домничу. Он вносит большой вклад в развитие физической культуры и спорта в районе, имеет высшую квалификационную категорию тренера-преподавателя, является судьей первой категории по борьбе дзюдо», – сообщил Кобзев.

В спортшколе «Юность» проводятся занятия по 12 видам спорта. За последние 5 лет здесь подготовлены восемь мастеров спорта России, 80 кандидатов в мастера спорта, 110 учащимся присвоен I спортивный разряд. Спортсмены побеждают и входят в число призеров на различных соревнованиях.

«Машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги Виталию Леонидовичу Захватенкову присвоен знак отличия "За наставничество". Под его руководством трудятся 102 специалиста, обеспечивающие пассажирские перевозки. Они несут особую ответственность: в составе каждого поезда – от 10 до 15 вагонов с сотнями пассажиров. Безопасность и безупречное соблюдение графика движения – главные приоритеты», – рассказал Игорь Кобзев.

Специалист обучает машинистов и помощников машиниста, в том числе с использованием специализированных тренажеров, регулярно проводит контрольные проверки и сопроводительные поездки, где на практике оценивает действия локомотивных бригад.