Новую особо охраняемую территорию создали в Иркутской области

Правительство Иркутской области поддержало проект постановления об образовании территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, проживающих в Иркутской области, регионального значения. Она будет носить название «Патомская».

«Образование ТТП направлено на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов, сохранения и развития самобытной культуры малочисленных народов, сохранения на территориях традиционного природопользования биологического разнообразия», – прокомментировал замминистра природных ресурсов и экологии региона Сергей Нестеров.

Общая площадь ТТП «Патомская» составляет 591 159 га. В границах ТТП устанавливается особый правовой режим, предусматривающий запрет на деятельность, способную нанести ущерб природной среде и традиционным промыслам коренных народов.