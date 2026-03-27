Двое жителей Усолья-Сибирского отдали лжеброкерам 3,6 млн рублей

Двое жителей Усолья-Сибирского оказались в ловушке мошенников, которые под видом брокеров выманили у них деньги. Вместо ожидаемой прибыли люди понесли колоссальные убытки, как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

Одна из пострадавших, 40-летняя женщина, в конце 2025 года познакомилась с неким Андреем, представившимся «московским риелтором». Он пообещал ей легкий дополнительный заработок. Вскоре аферист предложил установить на телефон «торговое» приложение, куда женщина начала вносить деньги. В программе отображался рост счета.

Чтобы увеличить доход, мошенник уговорил жертву взять кредит на 1,6 млн рублей и перевести их. После этого «риелтор» исчез, удалив всю переписку. Общая сумма ущерба составила около 2,8 миллиона рублей.

Другой жертвой стал 66-летний слесарь. Его привлекло онлайн-объявление о выгодных инвестициях. В течение трех месяцев мужчина переводил деньги на счета, якобы предназначенные для инвестиций. В итоге он лишился около 800 тысяч рублей.