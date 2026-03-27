Число подтопленных талыми водами домов и участков выросло в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области зафиксировало рост количества домов и участков, которые оказались подтопленными талыми водами. Такие проблемы наблюдаются в трех населенных пунктах двух муниципальных образований, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В селе Большая Елань Усольского района подтоплены два жилых дома и 23 приусадебных участка, в селе Хомутово Иркутского округа – 18 участков, в селе Урик Иркутского округа – два участка», – пояснили в МЧС.

Для стабилизации ситуации в Большой Елани обустроен канал протяженностью 1,5 километра. В настоящее время продолжается работа по прокладке второго канала такой же длины, на месте работает инженерная техника для углубления водоотводных канав и отвода воды в пойму реки Картагон. Ведутся работы по откачке талой воды из жилых домов. К работе привлечены пожарно-спасательная техника и вакуумные машины.

В селах Урик и Хомутово ведутся работы по прочистке водопропускных каналов, ливневых и водоотводных систем.

Для ликвидации последствий привлечены 62 человека, 32 единицы техники.