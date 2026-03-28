Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 марта: 11 626,2002 руб/1 г золота и 175,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 626,2002 руб.
- 1 грамм серебра - 175,5500 руб.
- 1 грамм платины - 4 875,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 3 579,3401 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 426,8801 р. (3,54%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,6600 р. (9,14%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 273,2001 р. (5,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 207,2601 р. (5,47%).