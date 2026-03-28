Иркутский муниципальный округ ввел режим повышенной готовности на фоне подтоплений

Режим повышенной готовности в связи со сложной ситуацией с подтоплениями ввели на территории Иркутского муниципального округа. Решение принято на заседании окружной КЧС, сообщил мэр Леонид Фролов.

По словам Фролова, за сутки поступило 59 сообщений от граждан о подтоплениях. В то время как в Усть-Балейском, Ширяевском, Сосновоборском, Дзержинском и Карлукском административных округах удалось оперативно стабилизировать ситуацию, в Хомутовском и Уриковском округах обстановка остается напряженной.

Особое внимание уделяется Хомутовскому АО, откуда за сутки поступило 51 обращение. В 14 случаях подтвердилось подтопление придомовых участков. Наиболее критическая ситуация отмечается на улицах 75 лет Победы и Михаила Саватеева. Также пострадали придомовые территории на улицах Каландаришвили, Сиреневая, Евдокии Леонтьевой, Николая Кадникова и Янтарная.

Для ликвидации последствий в Хомутово, Тальке и Куде круглосуточно работают четыре малых и две больших мотопомпы, а также экскаваторы. Привлечены специалисты хозяйственно-эксплуатационной службы, сотрудники администраций и добровольцы.