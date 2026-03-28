Ставки по краткосрочным вкладам в топ-20 банков продолжили падать после снижения ключевой ставки

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 15 процентов 20 марта ставки по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших банках продолжили снижаться, а по длинным депозитам – расти, свидетельствуют данные индекса вкладов Финуслуг.

С 20 по 27 марта ставки по вкладам снизили 16 банков из топ-20, два банка меняли тарифы разнонаправленно. В результате средние ставки по вкладам сроком до года включительно уменьшились на 0,27–0,38 процентного пункта.

По состоянию на 27 марта 2026 года:

средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 13,66% (-0,36 процентного пункта относительно 20 марта, когда Банк России снизил ключевую ставку до 15,00%);

средняя ставка по полугодовому вкладу – 13,30% (-0,38 п.п.);

средняя ставка по вкладу на год – 12,29% (-0,27 п.п.);

средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,44% (+0,07 п.п.);

средняя ставка по двухлетнему вкладу – 11,28% (+0,04 п.п.);

средняя ставка по трехлетнему вкладу – 11,08% (+0,28 п.п.).

Напомним, 20 марта Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.

Глава ЦБ Эльвира Набуиллина подчеркнула, что Банк России продолжит снижать ставку, но будет действовать осторожно.