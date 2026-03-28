Семикомнатную квартиру с сауной и бассейном продают в Иркутске за 55 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили 7-комнатную квартиру. Площадь объекта составляет 301 квадратный метр, его стоимость оценили в 55 млн рублей, следует из данных на популярном сервисе объявлений.

Квартира располагается в центре города, на улице Марата, в трехэтажном доме. Особенностью является наличие сауны и бассейна внутри жилья. Также здесь есть спортзал, четыре санузла, кухня-столовая и другие помещения, которые можно обставить по своему вкусу: объект продают без вещей.

Дом расположен на отдельной территории, которая огорожена забором: попасть внутрь можно через ворота. Имеются парковочные места. Внутри есть балкон. Выполнена отделка стен, полов и потолков. Продавец отмечает, что покупку этой квартиры можно рассмотреть не только как приобретения жилья для себя, но и как инвестицию.