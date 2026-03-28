Новый горно-обогатительный комбинат «Красный» создадут в Иркутской области

На территории Иркутской области создадут горно-обогатительный комбинат «Красный». Он будет располагаться на территории Бодайбинского района, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Идет проектирование следующего крупного ГОКа – "Красный" в Бодайбинском районе, а также масштабная программа геологоразведки на всей территории региона», – сообщил глава региона по итогам встречи с председателем совета директоров АО «Высочайший» Сергеем Докучаевым и генеральным директором АО «Высочайший» Сергеем Гостевым.

По оценке АО «Высочайший», запасы сырьевой базы кластера «Красный» составляют более 150 тонн золота.