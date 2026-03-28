Новая фабрика ГОК «Светловский» в Приангарье за полгода извлекла больше тонны золота

Итоги работы новой золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Светловский» подвели в Иркутской области. Они были озвучены во время встречи губернатора Игоря Кобзева с председателем совета директоров АО «Высочайший» Сергеем Докучаевым и генеральным директором АО «Высочайший» Сергеем Гостевым.

«В прошлом году компания запустила в Бодайбинском районе золотоизвлекательную фабрику горно-обогатительного комбината "Светловский". Она уже вышла на проектные показатели, произведено более тонны золота», – отметил глава региона.

На днях на площадке был запущен крупный парк горной техники, который повысит эффективность работ в карьере и увеличит объем производства. В связи с этим сейчас идет активный набор специалистов – водителей, машинистов горной техники, мастеров. Также рассматривается возможность привлечения молодых сотрудников.