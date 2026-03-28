Путин отметил госнаградами четверых жителей Иркутской области

По указу президента России Владимира Путина четверо жителей Иркутской области были удостоены государственных наград за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что среди отмеченных – представители Коршуновского ГОКа, расположенного в Железногорске-Илимском.

Владимир Шадурин, продолжатель горняцкой династии, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его многолетний опыт работы горным мастером на Рудногорском руднике позволил подготовить более 30 машинистов бульдозеров и экскаваторов. Его рационализаторские предложения до сих пор успешно применяются. Важно отметить, что его профессионализм однажды предотвратил обвал в карьере, сохранив жизни людей.

Виктор Тропин, машинист экскаватора Коршуновского карьера ГОКа, также получил аналогичную медаль. Он постоянно совершенствует свои навыки, осваивает новую технику и передает ценный опыт молодому поколению, подготовив за годы работы ряд машинистов экскаваторов.

Два сотрудника комбината удостоены почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации». Александр Крестьянинов, проработавший на предприятии до 76 лет, недавно вышел на пенсию. Он обеспечивал надежную работу электрооборудования на 98 км железнодорожного пути, внедрял эффективные рацпредложения и участвовал в разработке новой технической документации, зарекомендовав себя как опытный наставник. Работа Константина Толстокулакова, машиниста крана обогатительной фабрики, напрямую влияет на скорость погрузки вагонов, сокращая время простоя.