ФНС: Майнеры должны отчитаться о доходах за 2025 год до 30 апреля

До 30 апреля индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом, обязаны впервые подать налоговую декларацию о доходах, полученных в 2025 году. Для легальной работы в сфере майнинга индивидуальные предприниматели должны быть включены в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС) России. На начало 2026 года в этом реестре числится уже более тысячи ИП. Физические лица также могут заниматься добычей цифровой валюты, при этом регистрация для них не требуется, однако действует лимит на потребление электроэнергии — не более 6 тыс. кВт·ч в месяц, сообщает ФНС.

В декларации необходимо указать как доход от самого майнинга, так и прибыль от последующей продажи цифровой валюты. Для корректного расчёта налоговой базы ФНС России публикует на своём сайте актуальные рыночные котировки и объёмы торгов по цифровым валютам, используя данные иностранных бирж. Налогоплательщик может самостоятельно выбрать котировку по нужной торговой паре.

Наиболее удобный способ подачи декларации — через сервис «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

Ранее ФНС России заявила о включении в специальный реестр более 5,5 тысяч майнеров криптовалюты. Из них около 4 тысяч составляют физические лица, ведущие добычу виртуальных активов без регистрации в реестре, поскольку их энергопотребление не превышает установленных лимитов.


