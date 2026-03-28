Топливный рынок под контролем: в России вводят запрет на экспорт бензина

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о временном запрете на экспорт бензина. Ограничения вступят в силу с 1 апреля 2026 года, сообщает ТАСС.

Как пояснили в правительстве, эта мера является вынужденной и направлена на обеспечение внутреннего рынка топливом. Главная цель — не допустить роста цен на заправках выше уровня инфляции и стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее власти обсуждали возможность введения запрета сроком на один квартал, чтобы насытить внутренний рынок и сбить оптовые цены.

Отметим, решение принято на фоне резкого роста оптовых цен. С начала марта котировки бензина на бирже выросли на 10,5% на фоне новостей о конфликте на Ближнем Востоке, а 16 марта обновили максимумы с января. Ситуация усугубляется снижением рентабельности АЗС и увеличением их операционных затрат.

Дополнительным фактором риска стало повреждение инфраструктуры терминала в Усть-Луге. Как поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, перебои с поставками мазута уже остановили приём железнодорожных цистерн. Это создаёт угрозу для стабильной работы крупнейших НПЗ в Киришах, Ярославле, Москве и Рязани, чья совокупная мощность составляет около 55 млн тонн в год.

В правительстве заверяют, что заводы работают в штатном режиме, а объёмы переработки позволяют покрыть потребности страны без дефицита.