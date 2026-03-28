Новости

Все материалы сюжета

Малые МФО уйдут с рынка: почему сектор микрофинансов ждет замедление и чистка

Банк России сигнализирует о замедлении рынка микрофинансирования. По словам директора департамента небанковского кредитования Ильи Кочеткова, в 2026 году сектор не повторит динамику прошлого года.

Напомним, в 2025 году МФО выдали около 2 трлн руб., а совокупный портфель достиг 762 млрд. При этом регулятор прямо указывает на ужесточение требований к подтверждению доходов и внедрение единой биометрической системы как ключевые факторы охлаждения.

– Логика такого подхода понятна, ведь после нескольких лет быстрого роста рынок накопил риски в части качества заемщиков и долговой нагрузки. Усиление регулирования направлено на снижение просрочки и повышение прозрачности, но это автоматически ограничивает объемы выдач. Более жесткий скоринг, проверка официальных доходов и биометрия сокращают воронку клиентов, особенно в сегменте высокорисковых займов, где раньше формировалась значительная часть доходности, – отмечает  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Для отрасли это означает переход к более умеренной модели роста. Консолидация будет ускоряться, малые игроки с ограниченным капиталом и слабой риск-моделью начнут уходить с рынка.

– Дополнительное давление создает уже принятое снижение потолка полной стоимости кредита с 130% до 100% годовых, начиная с 1 апреля 2026 года, который напрямую снижает маржинальность бизнеса. В результате рынок будет расти медленнее, но станет более устойчивым и прозрачным, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1288)


Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес