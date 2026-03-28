Продажи туров рухнули на 40%»: акции «Аэрофлота» оказались под давлением

Акции Аэрофлота в ходе торгов 27 марта снижаются на 0,72%, до 48,2 руб. Давление на котировки оказывает эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке, так как на этом фоне падает пассажирский трафик и растут издержки компании.

По данным Ассоциации туроператоров, продажи туров на майские праздники уже упали на 30–40% относительно февраля. Это означает более слабую загрузку рейсов в ближайшие месяцы, и прежде всего на международных направлениях, которые традиционно формируют более высокую выручку авиаперевозчика. В результате в первом квартале выручка Аэрофлота может сократиться на 5–10% г/г, несмотря на поддержку со стороны внутреннего рынка.

– Дополнительное давление идет со стороны топливной составляющей. Рост мировых цен на нефть напрямую увеличивает стоимость авиационного керосина, формирующую до 30–35% операционных расходов перевозчика. При росте цен на топливо на 15–25% маржинальность бизнеса может заметно сократиться, – отмечает  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Если ранее операционная рентабельность Аэрофлота могла находиться в диапазоне 8–10%, то в текущих условиях она рискует снизиться до 3–5%. В краткосрочной перспективе динамика финансовых показателей и акций компании будет напрямую зависеть от развития геополитической ситуации и цен на энергоносители, поэтому, скорее всего, она будет оставаться под давлением как минимум в первом квартале 2026 года и в начале второго.


Реклама на сайте

