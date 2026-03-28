Ближневосточный конфликт открыл для Газпрома окно возможностей – аналитики

В ходе торгов 27 марта акции Газпрома на фоне умеренного снижения российского рынка дорожают на 0,5%, до 137,46 руб., а за неделю их рост составил около 4% при коррекции индекса Мосбиржи примерно на 2%.

– На наш взгляд, драйвером роста котировок газовой корпорации является фактическое устранение с азиатских и европейских рынков СПГ одного из главных конкурентов – Qatar Energy, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Эта катарская компания потеряла не менее 15% мощностей по производству СПГ после атак иранских БПЛА. При этом блокировка Ормузского пролива лишила Катар возможности доставлять продукцию компании ее покупателям. Это дает Газпрому шанс значительно увеличить присутствие на китайском рынке, в том числе получив катарскую долю, составляющую 25% (в совокупности Газпром и НОВАТЭК на начало 2026 года занимали на рынке КНР 35%).

Однако с учетом атак украинских дронов на инфраструктуру НОВАТЭКа в Ленинградской области, не исключено, что китайские импортеры посчитают трубопроводные поставки газа более надежными. Это будет означать ускорение строительства магистрали «Сила Сибири-2». Вполне возможно, что на фоне кризиса в Иране и блокировки Ормузского пролива спрос на российский газ будет усиливаться и в других странах, которые еще не являются партнерами российской госкорпорации. Министерство нефти и газа Индии расширило список потенциальных поставщиков СПГ, включив в него российские компании. Это открывает возможности Газпрому для поставок на этот крупный и перспективный рынок.

–Есть основания предполагать, что в Европе из-за исчерпания запасов значительно повысится спрос на трубопроводный газ из России. Стремление сохранять и углублять сотрудничество по поставкам энергоносителей с нашей страной подтверждают Словакия и Венгрия. Соответственно, у Газпрома есть возможности значительно улучшить финансовые показатели в текущем году, а в 2027–2028-м — вернуться к выплате дивидендов, – резюмирует Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.