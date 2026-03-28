«Вторичка» дорожает быстрее новостроек: итоги 1 квартала на рынке жилья

Аналитики платформы «Циан» подвели итоги первого квартала 2026 года на вторичном рынке недвижимости крупных городов России. Сектор демонстрирует уверенный рост, подпитываемый перетоком покупателей с рынка новостроек и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики.

Спрос бьёт рекорды

В январе-феврале 2026 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от «первички», где наблюдается спад из-за ужесточения условий льготной ипотеки, здесь динамика соответствует здоровым сезонным трендам: в феврале активность покупателей традиционно выросла относительно января.

Цены растут вслед за спросом

Высокая активность покупателей и вымывание недорогих объектов из экспозиции привели к росту средней цены предложения на 3,5% за квартал. Темпы роста в январе и феврале были максимальными за два года (+1,2–1,3% в месяц), однако к марту динамика замедлилась до более привычных значений (+0,8%).

Лидерами по росту цен стали Ижевск (+7%), Ленинградская область (+6,3%) и Нижний Новгород (+6,1%). Москва заняла четвёртое место с показателем +6%. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону наблюдалась стагнация (снижение на 0,1–0,5%).

В Иркутске цены на вторичном рынке за первый квартал выросли на 2,1%.

Интересно, что в первом квартале вторичный рынок дорожал активнее первичного (рост на 2,8%), однако по итогам года новостройки всё же прибавили в цене сильнее (+11% против +9% на вторичке).