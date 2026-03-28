«Вторичка» дорожает быстрее новостроек: итоги 1 квартала на рынке жилья

Аналитики платформы «Циан» подвели итоги первого квартала 2026 года на вторичном рынке недвижимости крупных городов России. Сектор демонстрирует уверенный рост, подпитываемый перетоком покупателей с рынка новостроек и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики.
Спрос бьёт рекорды
В январе-феврале 2026 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от «первички», где наблюдается спад из-за ужесточения условий льготной ипотеки, здесь динамика соответствует здоровым сезонным трендам: в феврале активность покупателей традиционно выросла относительно января.
Цены растут вслед за спросом
Высокая активность покупателей и вымывание недорогих объектов из экспозиции привели к росту средней цены предложения на 3,5% за квартал. Темпы роста в январе и феврале были максимальными за два года (+1,2–1,3% в месяц), однако к марту динамика замедлилась до более привычных значений (+0,8%).
Лидерами по росту цен стали Ижевск (+7%), Ленинградская область (+6,3%) и Нижний Новгород (+6,1%). Москва заняла четвёртое место с показателем +6%. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону наблюдалась стагнация (снижение на 0,1–0,5%).
В Иркутске цены на вторичном рынке за первый квартал выросли на 2,1%.
Интересно, что в первом квартале вторичный рынок дорожал активнее первичного (рост на 2,8%), однако по итогам года новостройки всё же прибавили в цене сильнее (+11% против +9% на вторичке).
Локация
Средняя цена кв.м., март 2026 г.,
Динамика средней ставки
За год
За квартал
Барнаул
135,6
8%
3,3%
Владивосток
202,0
11%
2,2%
Волгоград
113,6
7%
2,9%
Воронеж
123,0
10%
4,1%
Екатеринбург
156,8
8%
2,2%
Ижевск
119,3
15%
7,0%
Иркутск
155,7
8%
2,1%
Казань
218,5
9%
3,3%
Калининград
156,9
9%
3,0%
Кемерово
119,2
4%
1,8%
Киров
122,9
15%
5,4%
Краснодар
146,2
2%
-0,1%
Красноярск
141,9
8%
3,1%
Ленинградская область
136,6
7%
6,3%
Москва
404,2
14%
6,0%
Московская область
178,6
7%
4,6%
Набережные Челны
126,6
10%
2,4%
Нижний Новгород
180,4
11%
6,1%
Новокузнецк
96,0
-3%
0,3%
Новосибирск
147,8
8%
3,1%
Омск
122,5
6%
2,6%
Оренбург
100,4
10%
3,2%
Пенза
103,1
5%
5,0%
Пермь
132,2
15%
5,5%
Ростов-на-Дону
145,1
2%
-0,5%
Рязань
114,6
13%
5,1%
Самара
142,8
12%
4,3%
Санкт-Петербург
272,4
17%
5,2%
Саратов
111,8
8%
3,9%
Сочи
322,3
-1%
-0,3%
Ставрополь
116,0
8%
3,9%
Тольятти
108,7
13%
4,2%
Томск
127,8
5%
3,1%
Тюмень
132,5
5%
1,0%
Ульяновск
100,9
11%
3,8%
Уфа
143,1
8%
2,8%
Хабаровск
151,2
9%
4,4%
Чебоксары
135,3
18%
5,9%
Челябинск
119,6
9%
5,4%
Ярославль
114,0
12%
3,8%
Все локации
150,0
9%
3,5%