Новости

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

«Вторичка» дорожает быстрее новостроек: итоги 1 квартала на рынке жилья

Аналитики платформы «Циан» подвели итоги первого квартала 2026 года на вторичном рынке недвижимости крупных городов России. Сектор демонстрирует уверенный рост, подпитываемый перетоком покупателей с рынка новостроек и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики.

Спрос бьёт рекорды

В январе-феврале 2026 года количество сделок на вторичном рынке выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отличие от «первички», где наблюдается спад из-за ужесточения условий льготной ипотеки, здесь динамика соответствует здоровым сезонным трендам: в феврале активность покупателей традиционно выросла относительно января.

Цены растут вслед за спросом

Высокая активность покупателей и вымывание недорогих объектов из экспозиции привели к росту средней цены предложения на 3,5% за квартал. Темпы роста в январе и феврале были максимальными за два года (+1,2–1,3% в месяц), однако к марту динамика замедлилась до более привычных значений (+0,8%).

Лидерами по росту цен стали Ижевск (+7%), Ленинградская область (+6,3%) и Нижний Новгород (+6,1%). Москва заняла четвёртое место с показателем +6%. В Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону наблюдалась стагнация (снижение на 0,1–0,5%).

В Иркутске цены на вторичном рынке за первый квартал выросли на 2,1%.

Интересно, что в первом квартале вторичный рынок дорожал активнее первичного (рост на 2,8%), однако по итогам года новостройки всё же прибавили в цене сильнее (+11% против +9% на вторичке).

Локация

Средняя цена кв.м., март 2026 г.,
тыс. руб. в месяц

Динамика средней ставки

За год

За квартал

Барнаул

135,6

8%

3,3%

Владивосток

202,0

11%

2,2%

Волгоград

113,6

7%

2,9%

Воронеж

123,0

10%

4,1%

Екатеринбург

156,8

8%

2,2%

Ижевск

119,3

15%

7,0%

Иркутск

155,7

8%

2,1%

Казань

218,5

9%

3,3%

Калининград

156,9

9%

3,0%

Кемерово

119,2

4%

1,8%

Киров

122,9

15%

5,4%

Краснодар

146,2

2%

-0,1%

Красноярск

141,9

8%

3,1%

Ленинградская область

136,6

7%

6,3%

Москва

404,2

14%

6,0%

Московская область

178,6

7%

4,6%

Набережные Челны

126,6

10%

2,4%

Нижний Новгород

180,4

11%

6,1%

Новокузнецк

96,0

-3%

0,3%

Новосибирск

147,8

8%

3,1%

Омск

122,5

6%

2,6%

Оренбург

100,4

10%

3,2%

Пенза

103,1

5%

5,0%

Пермь

132,2

15%

5,5%

Ростов-на-Дону

145,1

2%

-0,5%

Рязань

114,6

13%

5,1%

Самара

142,8

12%

4,3%

Санкт-Петербург

272,4

17%

5,2%

Саратов

111,8

8%

3,9%

Сочи

322,3

-1%

-0,3%

Ставрополь

116,0

8%

3,9%

Тольятти

108,7

13%

4,2%

Томск

127,8

5%

3,1%

Тюмень

132,5

5%

1,0%

Ульяновск

100,9

11%

3,8%

Уфа

143,1

8%

2,8%

Хабаровск

151,2

9%

4,4%

Чебоксары

135,3

18%

5,9%

Челябинск

119,6

9%

5,4%

Ярославль

114,0

12%

3,8%

Все локации

150,0

9%

3,5%

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес