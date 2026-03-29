Новости

Все материалы сюжета

Более 70 участков подтопило талыми водами в Иркутской области

В Иркутской области за сутки увеличилось количество участков, подтопленных в результате обильного таяния снега. В настоящее время вода зашла на территорию 72 приусадебных участков в четырех муниципальных образованиях, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В частности, в Иркутском округе в селе Хомутово подтопило 38 участков, в селе Урик – два участка. В селе Большая Елань Усольского района подтоплено 23 участка, в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района – семь участков, в селе Еланцы Ольхонского района – два участка.

Проводится откачки воды с подтопленных территорий, оказание адресной помощи. На местах работают 28 сотрудников ведомства и 15 единиц техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес