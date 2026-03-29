Актер Гоша Куценко попробовал Байкал на вкус

Российские знаменитости продолжают пробовать на вкус озеро Байкал, расположенное в Иркутской области и Бурятии. Первым священный водоем облизал певец Шаман, что вызвало резонанс. Позже лед водоема погрызла артистка Вика Цыганова, а теперь традицию продолжил актер Гоша Куценко.

В своих соцсетях он опубликовал видео, как пьет воду пресного озера через трубочку. На кадрах видно, что Гоше Куценко понравился вкус ледяного Байкала. В Приангарье он приехал не только на «дегустацию» воды, но и отдохнуть: прокатиться на хивусе и прогуляться по льду.

Актер также поучаствовал в фестивале «Байкальская рыбалка-2026» в Бурятии. Он выступил перед публикой с музыкальными номерами, а также поймал омуля.