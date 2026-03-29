Пункты временного размещения развернули в Иркутском округе из-за подтоплений

В Иркутском муниципальном округе наблюдается непростая обстановка на фоне подтоплений участков талыми водами. В связи с этим развернуты пункты временного размещения, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В селе [Хомутово] развернуто два пункта временного размещения граждан, в них пока размещаются только волонтеры, а местные жители остаются в своих домах», – рассказал Кобзев, отметив, что ПВР развернуты и на других территориях, где непростая ситуация с паводками.

Подтопления отмечаются в Урике Иркутского округа, Большой Елани Усольского района, Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района и Еланцах Ольхонского района.

Для откачки круглосуточно задействованы мотопомпы, насосные станции, вакуумные машины, экскаваторы.