Новости

Все материалы сюжета

Пункты временного размещения развернули в Иркутском округе из-за подтоплений

В Иркутском муниципальном округе наблюдается непростая обстановка на фоне подтоплений участков талыми водами. В связи с этим развернуты пункты временного размещения, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В селе [Хомутово] развернуто два пункта временного размещения граждан, в них пока размещаются только волонтеры, а местные жители остаются в своих домах», – рассказал Кобзев, отметив, что ПВР развернуты и на других территориях, где непростая ситуация с паводками.

Подтопления отмечаются в Урике Иркутского округа, Большой Елани Усольского района, Усть-Ордынском Эхирит-Булагатского района и Еланцах Ольхонского района.

Для откачки круглосуточно задействованы мотопомпы, насосные станции, вакуумные машины, экскаваторы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес