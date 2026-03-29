Дорогу затопило в поселке Усть-Ордынский Иркутской области: движение перекрыто

В Иркутской области на фоне повышения температур отмечается подтопление территорий. В поселке Усть-Ордынский вода добралась до проезжей части, повлияв на движение транспорта, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Перекрытие дороги местного значения организовано сегодня с 18:30 часов на улицах Мира, 8 Марта и Трудовой поселка. Связано это с таянием снега, которое привело к затоплению дороги», – пояснили в Госавтоинспекции.

В настоящее время действуют объездные пути через улицу Ербанова. На месте перекрытия работает спецтехника дорожных служб и сотрудники Госавтоинспекции.