Большинство банков РФ в феврале показали снижение дохода или убытки: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: доля проблемных кредиток в РФ приблизилась к рекордным значениям, большинство российских банков в феврале показали снижение дохода или убытки, с 1 апреля изменятся правила перевода денег, а Иркутскую область назвали подходящим местом для строительства подземных хранилищ нефти. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Рекорды неплательщиков

Доля просроченной задолженности свыше 90 дней в розничном кредитном портфеле достигла к началу весны уровней, близких к рекордным за последние пять лет. К марту доля таких карт составила почти 14%. Чаще всего люди не платят вовремя по потребкредитам, ответственнее всего вносятся платежи по ипотеке. Рост долгов, считают эксперты, может привести к ужесточению политики банков.

Новые правила перевода

В России с 1 апреля вступает в силу приказ Минфина, в соответствии с которым меняются требования к оформлению платежных документов для бизнеса и организаций. Согласно новым правилам, в реквизитах будет необходимо указывать полные идентификационные данные контрагентов: для ИП – полное имя и правовой статус, для юрлиц – полное официальное наименование организации без неофициальных сокращений.

Убытки банков

Аналитики подсчитали, что в феврале доля банков, снизивших чистую прибыль или получивших убыток, превысила 60%. Это связывают со снижением ключевой ставки и ростом стоимости резервирования кредитного портфеля. Наибольшие трудности наблюдаются у малых, средних банков, а также у банков с иностранным участием. У банков, которые входят в топ-10 по стране, наоборот, фиксируется рост прибыли.

Места для нефти

Глава Роснедр Олег Казанов рассказал, где в РФ можно построить подземные хранилища нефти. Для этих целей, считает эксперт, подойдет Иркутская область и ряд других территорий. «Много где, от Иркутской области до европейской части России», – ответил он на соответствующий вопрос, пояснив, что нефтехранилища можно обустраивать на отработанных месторождениях нефти или полостях соляных пластов.

Подтопление территорий

В Иркутской области увеличивается количество участков, подтопленных в результате обильного таяния снега. В настоящее время вода зашла на территорию 72 приусадебных участков в четырех муниципальных образованиях. Больше всего подтоплений в селе Хомутово Иркутского округа – свыше 40 участков. Откачка проводится круглосуточно, на местах трудятся люди и спецтехника.