Гонконг против Лондона: кто станет новым мировым центром торговли золотом?

Гонконг активно работает над созданием собственного крупного центра торговли драгоценными металлами. Как сообщает Bloomberg, регион приглашает центральные банки дружественных Китаю стран присоединиться к своей системе клиринга золота.

Эта инициатива является частью большой стратегии Пекина по повышению международной привлекательности юаня. Она дополняет усилия по привлечению государств к хранению своих золотых резервов непосредственно на территории материкового Китая.

На данный момент мировой рынок золота переживает коррекцию. После исторического пика в $5600 за унцию (вызванного кризисом вокруг Гренландии и обвалом госдолга Японии) котировки откатились к значениям начала февраля — около $4459.

Падение цен объясняется фундаментальными причинами:

Политика ФРС США: Ожидания высоких процентных ставок укрепляют доллар и повышают доходность гособлигаций, что делает золото менее привлекательным.

Фиксация прибыли: Трейдеры закрывают позиции после бурного роста 2025 года.

Эксперты отмечают, что рынок находится в состоянии борьбы двух сил: с одной стороны, цены перегреты относительно себестоимости добычи ($1500–2000), с другой — глобальная нестабильность поддерживает спрос на золото как на защитный актив. Несмотря на текущую коррекцию, аналитики допускают обновление исторических максимумов к концу 2026 или в 2027 году.