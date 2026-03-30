В США заговорили о риске роста цен на нефть до $200 за баррель

В США начинают всерьез обсуждать риск роста цен на нефть до $200 за баррель из-за продолжающегося закрытия Ормузского пролива, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg. Энергетический кризис, вызванный блокировкой пролива, уже приближается к отметке в один месяц, что существенно сокращает глобальные поставки нефти — примерно на 11 млн баррелей в сутки. С учетом текущего спроса дефицит составляет около 9 млн баррелей, что превышает совокупное потребление нефти таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.



Частично ситуацию смягчили экстренный выпуск стратегических запасов и временные отмены санкций США на российскую и иранскую нефть. Однако особую тревогу вызывает рынок сжиженного природного газа (СПГ), через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок. В отличие от нефти, альтернативных маршрутов для газа почти нет, а стратегических запасов недостаточно для компенсации дефицита. Кроме того, один из крупнейших в мире заводов по производству СПГ получил повреждения от ракетных ударов, и его восстановление может занять до пяти лет, по оценкам QatarEnergy.



Экономические последствия уже проявляются: по оценкам Bloomberg Economics, при цене нефти в $110 за баррель потребительская инфляция в США в марте выросла до 3,4% в годовом выражении по сравнению с 2,4% в феврале, главным образом из-за роста цен на топливо. Если пролив останется закрытым до второй половины квартала, риск резкого скачка цен усилится. При достижении цены в $170 за баррель инфляция и замедление экономического роста могут удвоиться, что приведет к риску стагфляции и повлияет на решения центральных банков, а также на промежуточные выборы в США.

Грег Шаерноу, руководитель инвестиционной команды по сырьевым активам Pimco, отметил: «Когда начинаешь говорить о такой цене, это неизведанная территория. Если рынок пойдет на такую корректировку, боль придется испытать на себе».

На прошлой неделе цены на нефть закрылись чуть выше $112 за баррель, что на 55% выше уровня до конфликта, но ниже исторического максимума 2008 года в $147,5. Цены на европейский газ выросли на 70%, но не достигли пиков 2022 года.

Генеральный директор TotalEnergies SE на конференции CERAWeek в Хьюстоне подчеркнул, что если кризис затянется более чем на три-четыре месяца, он станет системной проблемой для мира. «Мы не можем позволить, чтобы 20% мировой нефти и 20% мощностей по производству СПГ оставались заблокированными без последствий», — отметил он.



Между тем, меры, предпринятые на данный момент, не снимают опасений крупных потребителей. Япония уже обратилась к Международному энергетическому агентству с просьбой рассмотреть возможность дополнительного скоординированного выпуска нефтяных резервов. В Европейском союзе обсуждается аналогичный вопрос, однако некоторые страны считают, что такие шаги следует предпринимать только при реальных перебоях поставок, а не для регулирования цен. Генеральный директор Американского института нефти Майк Соммерс отметил, что «на данном этапе набор инструментов практически исчерпан».