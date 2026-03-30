«От двери до двери»: власти изменили правила расчета 100 метров для табачных магазинов

Правительство России подготовило поправки к законопроекту о лицензировании продажи табака и никотиносодержащей продукции. Ключевое изменение касается методики расчета минимального расстояния в 100 метров от образовательных учреждений, где запрещена торговля, передаёт РБК.

Как изменится расчет дистанции

В новой версии документа уточняется, что расстояние будет измеряться не по прямой линии, а по пешеходному маршруту. Оно считается от входа в образовательное учреждение до входа в торговый объект (магазин или вейпшоп).

При расчете будут учитываться все препятствия — заборы, кусты и другие объекты. Если школа или детский сад находятся на огороженной территории, отсчет начинается от входа на этот участок.

Лицензии и ответственность

Соблюдение этого требования станет обязательным условием для получения лицензии на торговлю. За нарушение правил бизнес рискует лишиться разрешения на продажу сигарет и вейпов.

Также законопроект предлагает в качестве эксперимента дать регионам право вводить полный запрет на продажу вейпов и жидкостей для них.

Зачем это нужно

Ранее методика расчета вызывала споры. Не было ясно, как считать дистанцию до магазина внутри торгового центра. Теперь, когда соблюдение нормы напрямую влияет на получение лицензии, правила потребовалось жестко регламентировать. В правительстве отмечают, что главная цель законопроекта — минимизация оборота нелегальной продукции.