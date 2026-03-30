Новости

Все материалы сюжета

O'STIN закрыл 62 магазина

В 2025 году компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, что в 2,3 раза превышает число новых точек. Численность сотрудников сократилась на 15%, а выручка упала на 13% по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет газета «Известия».

«В 2026-м ритейлер продолжит закрытие магазинов. Задача – оптимизировать работу из-за снижения рентабельности на фоне роста затрат на логистику и налоги, а также снижения оборота компании», – отметил источник, знакомый с планами компании. 

Читайте также:

Развитие сети сейчас заморожено, новые магазины открываются лишь в исключительных случаях, например, при готовности помещений от собственников или в рамках давно запланированных проектов. Оптимизация затрагивает все бренды группы «Спортмастер», где запуск новых точек также временно приостановлен. 

В 2025 году розничные продажи O'STIN сократились на 17,4%, до 40,4 млрд рублей, а чистая прибыль упала в 1,6 раза – до 887,4 млн рублей. Представители компании отказались от комментариев по текущей ситуации.

Напомним, что в 2025 году объем продаж одежды и обуви в российских магазинах сократился на 11% по сравнению с 2024 годом. При этом средний чек увеличился на 5%, до 2988 рублей, что свидетельствует о влиянии ценового фактора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес