Штрафы за опоздание с отчетами в Соцфонд могут стать автоматическими

В России могут изменить порядок привлечения работодателей к ответственности за непредоставление или несвоевременную передачу сведений о трудовой деятельности в Социальный фонд. Как пишут «Известия», Минтруд планирует проработать вопрос об автоматическом выставлении штрафов, без составления протокола.

В настоящее время за нарушения, даже если задержка составила несколько часов, предусмотрены штрафы. Однако процесс работает медленно: Соцфонд фиксирует нарушение, передает данные в Гострудинспекцию, которая составляет протокол и выносит постановление. Весь цикл может занимать несколько месяцев, а срок давности по КоАП составляет всего один год, из-за чего многие нарушения «сгорают».

Суммы штрафов остаются низкими: для должностных лиц – 300–500 рублей, а Соцфонд также вправе наказывать компании на 500 рублей за каждого «потерянного» в отчете сотрудника.

По мнению экспертов, основная группа риска – малые компании и индивидуальные предприниматели с высокой текучестью кадров. Крупный бизнес и госсектор почти всегда сдают отчетность вовремя. Внедрение автоматизированных систем позволит анализировать данные с помощью искусственного интеллекта и выявлять ошибки без участия инспекторов.

Если система заработает по принципу «электроника фиксирует – постановление выносится без протокола», количество дел может кратно вырасти, считают специалисты. Это усилит контроль за дисциплиной сдачи отчетности, однако может создать дополнительную нагрузку на бизнес, особенно на микропредприятия.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.