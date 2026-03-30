«Рост будет ниже»: глава ВТБ Андрей Костин предупредил о замедлении российской экономики

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил о заметном замедлении темпов роста российской экономики. По его прогнозу, показатели 2026 года будут ниже, чем в предыдущие 2–3 года, несмотря на поддержку со стороны государства, передаёт газета "Ведомости".

Костин отметил, что для ускорения восстановления необходимы дополнительные стимулы. Главную надежду в банке возлагают на смягчение денежно-кредитной политики Банка России (снижение ключевой ставки) и меры, принимаемые правительством. При этом ВТБ продолжает активно кредитовать реальный сектор, сохраняя стабильные прогнозы.

Слова банкира подтверждают официальные данные. По оценке Минэкономразвития, в январе ВВП сократился на 2,1% (после роста на 1,9% в декабре). Президент Владимир Путин объяснил эту динамику сезонными факторами (меньшим количеством рабочих дней) и призвал вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.

На съезде РСПП Путин подчеркнул сохранение макроэкономической стабильности, несмотря на санкции. Он также предостерег бизнес и государство от соблазна «проесть» сверхдоходы от высоких цен на нефть, призвав к «умеренной консервативности» в расходах.

Ранее основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявил, что текущая денежно-кредитная политика «убивает» российскую экономику. По его мнению, ситуация в экономике выглядит «более негативной, чем позитивной» из-за двух ключевых факторов. Во-первых, из-за высокой стоимости денег. По словам бизнесмена, текущие ставки делают невозможным ведение долгосрочных инвестиционных проектов. «В принципе, цель достигается — экономика убивается», — констатировал он, указывая на исчезновение предложения товаров и услуг. Во-вторых, из-за завышенного курса рубля. Мельниченко считает, что курс национальной валюты не соответствует фундаментальным значениям и лишает российских экспортеров конкурентоспособности на мировых рынках.