Шохин: правительство на заседании съезда РСПП пообещало не повышать налоги

Правительство РФ на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявило, что повышения налогов не будет. Об этом «Вестям» рассказал глава РСПП Александр Шохин, передаёт "Коммерсант".

«Главное то, что мы сегодня на пленарной части нашего съезда договорились, услышали, вернее, трудно называть это договоренностью, услышали от правительства, что повышения налогов не будет. Стало быть, будем, что называется, донастраивать то, что есть, и повышать эффективность этих механизмов, в том числе налоговых»,— сказал Александр Шохин.

Министр финансов Антон Силуанов уклонился от прямого ответа на вопрос Александра Шохина о повышении налогов. По словам министра, ведомство планирует повышать сборы налогов за счет «улучшения администрирования» и реализации уже принятых решений.

При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Госдумы заявил, что ведомство готово обсуждать введение налога на сверхприбыль в отдельных отраслях. Вопрос является предметом для отдельного анализа.

Однако позже в министерстве финансов РФ опровергли слухи о возможном введении нового налога на сверхприбыль бизнеса за 2025 год. Как заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, никаких обсуждений этой темы на данный момент не ведется. Чиновник призвал дождаться сдачи налоговых деклараций для анализа реальной картины,

Заявления о моратории прозвучали на фоне уже принятых изменений. С 2026 года в России повышена базовая ставка НДС (с 20% до 22%) и обновлены условия для малого бизнеса. Эти меры, по расчетам правительства, должны принести в бюджет 1,7 трлн рублей, из которых 1,2 трлн обеспечит именно выросший НДС. Это позволило сверстать бюджет с дефицитом в 1,6% ВВП.