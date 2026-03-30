70% россиян планируют летний отдых внутри страны

71% россиян планируют провести летний отпуск внутри страны, свидетельствуют данные исследования Ozon Travel и «Аэрофлота». За границу собирается лишь каждый четвертый путешественник. Об этом пишет газета «Известия».

Главными ожиданиями от поездки стали отдых и перезагрузка – об этом заявили 73% опрошенных. Еще 67% едут за новыми впечатлениями, более половины рассчитывают на комфорт и высокий уровень сервиса, а каждый третий – на активный отдых и яркие эмоции.

Среди внутренних направлений лидируют пляжные курорты Черноморского побережья, их выбирает около трети респондентов. Также популярны природные локации – Байкал, Алтай, Карелия, Камчатка и Кавказ. По данным авиакомпании, в числе самых востребованных маршрутов этим летом – Москва – Сочи, Москва – Калининград и Москва – Петропавловск-Камчатский.

Большинство путешественников предпочитают самостоятельные поездки: 42% выбирают самолет или поезд, 38% – автомобиль. Почти 60% опрошенных планируют потратить на отдых в России до 80 тыс. рублей.

Опрос также показал, что две трети россиян путешествуют не реже одного раза в год. Среди целей поездок также оказались знакомство с культурой и кухней регионов (13%) и активный отдых с хайкингом и треккингом (16%).

Ранее эксперт заявил о том, что выездной туризм России уперся в потолок. 17-20 млн поездок – это «потолок» при нынешнем уровне цен и количестве платежеспособных туристов.