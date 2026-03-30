«Придется рассчитывать на то, что есть»: Филиппины спасают авиацию закупкой российской нефти

Филиппинский энергетический гигант San Miguel (владелец НПЗ Petron) закупил партию российской нефти объемом 2,48 млн баррелей. Об этом сообщает Bloomberg. Решение было принято на фоне перебоев с поставками сырья, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

В официальном заявлении компании, направленном регуляторам 27 марта, отмечается, что Филиппины вынуждены искать альтернативные источники энергии. Если кризис затянется, закупки нефти из России могут продолжиться.

«Если текущий кризис сохранится, а альтернативные источники останутся недоступными, Petron может быть снова вынужден рассмотреть возможность закупок российской сырой нефти», — говорится в документе.

Это решение совпало с заявлением президента страны Фердинанда Маркоса-младшего о надвигающемся кризисе в гражданской авиации. Глава государства предупредил, что приостановка полетов из-за дефицита топлива «вполне вероятна».

В интервью Bloomberg Маркос назвал главными проблемами ограничения в поставках нефти и замедление производства авиационного топлива. Ситуацию усугубляют санкции: некоторые страны ввели ограничения на заправку иностранных самолетов, что вынуждает лайнеры брать запас топлива для обратного пути.

«Придется рассчитывать на то, что уже имеется в наличии», — констатировал президент.


