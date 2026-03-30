«Без QR-кода не пустят»: как с 1 апреля изменится ввоз товаров из Беларуси и Казахстана

С 1 апреля 2026 года в России запускается национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Она кардинально меняет правила ввоза грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как это будет работать

Главная цель нововведения — контроль за уплатой налогов. Теперь импортеры обязаны заранее, до пересечения границы, уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о поставке и вносить обеспечительный платеж.

Внедрение системы пройдет в два этапа:

Тестовый (с 1 апреля): Импортеры регистрируют документы в системе, но вносить деньги пока не нужно. Система будет лишь фиксировать заявки и проверять корректность данных.

Рабочий (с 1 июля): Все механизмы заработают в полную силу. Для въезда в Россию грузовику потребуется QR-код, полученный через СПОТ. Без него товар не пустят в страну.

Зачем это нужно

В ФНС объясняют, что система позволит контролировать иностранную продукцию еще на подступах к границе, а не после того, как она оказалась на территории РФ. Это должно исключить схемы уклонения от налогов и сделать оборот товаров прозрачным. В дальнейшем (не ранее 2027 года) действие системы могут распространить и на другие виды транспорта.

Ввоз из каких стран будет под контролем

Данная мера направлена на усиление контроля за товарами, поступающими из стран ЕАЭС (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан). Цель — исключить схемы уклонения от уплаты налогов и обеспечить полную законность оборота импортной продукции на территории России.