В работе DeepSeek произошел сбой

Проблема найдена, разработчики устраняют нарушение. Об этом говорится на сайте DeepSeek.

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня 30 марта 2026 наблюдаются проблемы или сбой у DeepSeek», – сообщается на портале Сбой.рф.

Количество жалоб из России на 30 марта – 11,8 тыс.

Чаще всего на сбой жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее стало известно, что сбои в работе мобильного интернета в Москве привели к изменению структуры трафика столичных абонентов. Трафик СМС-сообщений на неделе с 7 по 13 марта вырос на 15,5% по сравнению с предыдущим периодом, а голосовой трафик увеличился на 3–4%