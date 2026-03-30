Акции «Новатэка» упали на 7% за три дня после атаки БПЛА на порт Усть-Луга

Акции «Новатэка» на торгах 27 марта опускались до 1286,4 рубля за бумагу, что на 2,11% ниже уровня закрытия предыдущего дня. За три дня – с 25 по 27 марта – капитализация компании снизилась примерно на 7%. Об этом пишет газета «Ведомости».

Поводом для коррекции стали новости о пожаре в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области, появившиеся 25 марта. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотников на регион.

Напомним, что Усть-Луга является крупнейшим универсальным портом на Балтике и вторым по величине в России после Новороссийска. Терминалы и производственные комплексы в его составе переваливают и перерабатывают более 20 видов грузов.


