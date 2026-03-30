ИЭСК за год работы в статусе СТСО устранила 5 крупных аварий на чужих сетях

Иркутская электросетевая компания более года работает в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. Этот статус накладывает дополнительную ответственность: гарантировать стабильное электроснабжение жителей региона, устраняя аварии в том числе на чужих сетях по решению оперативного штаба при правительстве области.

«СТСО – это дополнительный уровень защиты для потребителей. Наша цель – минимизировать для людей длительность и последствия отключений. Мы действуем как региональная "скорая помощь" для электросетей», – пояснил и.о. гендиректора ИЭСК Илья Бриллиантов.

За 2025 год бригады компании пять раз привлекались к ликвидации серьезных аварий на чужих сетях. В Иркутске устраняли повреждения в садоводствах, в Усольском районе разворачивали дизель-генераторы для жителей после аварии на городской подстанции, а в Нижнеилимском районе дважды восстанавливали линии, поваленные штормом.

Одной из ключевых функций СТСО стало обслуживание бесхозяйных энергообъектов. За год ИЭСК приняла в эксплуатацию 240 таких объектов. Кроме того, компания приняла 856 муниципальных объектов – сети и трансформаторные подстанции.

«Мы наводим порядок в инфраструктуре, чтобы у людей была уверенность. Статус СТСО для нас – это миссия. Мы создаем единый, отказоустойчивый контур ответственности в регионе. Каждая устраненная авария и каждый принятый объект – это вклад в качество жизни и развитие территорий», – подчеркнул Илья Бриллиантов.