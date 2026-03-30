МТС запустила ИИ-ассистента для учебы

МТС запустила ассистентов на искусственном интеллекте для помощи в учебе. Инструмент позволит быстрее усваивать лекции, готовиться к контрольным и создавать изображения.

Наряду с текстовыми запросами чат-бот может обрабатывать визуальные, в том числе файлы, фото или скриншоты. Например, инструмент способен считать текст из документа. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб. Чтобы получить изображение в ИИ-генераторе, достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено.

Еще один ассистент, ИИ-ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов. Тот же принцип действует и при подготовке к тестам или контрольным работам. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей проверки знаний, ИИ-ментор сделает краткий обзор ключевых тезисов, на которые стоит обратить внимание, и подробно разъяснит материал. При этом ассистент не предоставляет готовых ответов на тесты, чтобы учащийся мог самостоятельно проработать задания. Ментор может проверить работу и сделать краткое резюме для повторения, чтобы школьник сам удобно повторял материал. Такой подход помогает выявить пробелы в знаниях и укрепить слабо усвоенные темы без помощи репетитора.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам.