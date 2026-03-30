Иркутяне считают достойной пенсию в 54 300 рублей в месяц

По данным опроса SuperJob, жители Иркутска считают достойной пенсию в 54,3 тыс. рублей в месяц. За год сумма значительно выросла: в феврале 2025 года она составляла 49,2 тыс. рублей, в октябре – 48,9 тыс. рублей.

В целом по России, по мнению опрошенных, достойная пенсия должна составлять 53,5 тыс. рублей в месяц, что на 7% выше показателя октября прошлого года. Запросы мужчин традиционно выше, чем у женщин: 54,8 тыс. против 52,4 тыс. рублей соответственно.

Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет – они считают достойной пенсию в 56,2 тыс. рублей. У респондентов 35–45 лет запросы чуть скромнее (55,8 тыс. рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50,8 тыс. рублями.

Рейтинг мегаполисов с максимальными пенсионными ожиданиями возглавляет Москва – 57,9 тыс. рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург (57,6 тыс. рублей), на третьем – Хабаровск (55,4 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Краснодар (54,9 тыс. рублей), Владивосток и Красноярск (по 54,5 тыс. рублей).

Опрос также показал, что с ростом текущего дохода увеличиваются и пенсионные ожидания. Россияне с заработком до 100 тыс. рублей считают достойной пенсию в 50,8 тыс. рублей, а зарабатывающие от 150 тыс. – уже более 58,5 тыс. рублей. Наличие высшего образования также повышает запросы: выпускники вузов ожидают 55,8 тыс. рублей против 52,1 тыс. рублей у респондентов со средним профессиональным образованием.