В Братске депутаты обсудили реализацию инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

В Братске Совет думы рассмотрел вопрос обеспечения надежности теплоснабжения города. В работе думы принял участие генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко. Он рассказал о ключевых приоритетах реализации поддержанной депутатами и администрацией инвестиционной программы, а также ответил на вопросы народных избранников.

Председатель думы Ольга Янькова поблагодарила коллектив Байкальской энергетической компании за успешно отработанную зиму, во время которой не было серьезных аварий.

В прошлом году дума приняла ответственное решение, поддержав предложения энергетиков, открыв возможности для проведения комплексной реновации тепловых сетей, замены оборудования на станции и других мероприятий. Размер инвестиций на 2026 год составил 1,6 млрд рублей. Все средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры города.

По словам Олега Причко, новый формат взаимодействия с депутатским корпусом доказал свою эффективность. «Каждая подобная встреча показывает вовлеченность представительной ветви власти, желание разобраться в производственных вопросах, от которых напрямую зависит качество теплоснабжения, безопасное прохождение отопительного сезона, комфорт в домах горожан. Братск в этом плане является примером для многих муниципалитетов, однако есть иная практика, когда некоторые другие города области отказались от увеличения платы за коммунальные услуги, однако в результате все равно получили повышение тарифа, а инвестпрограмму – нет», – подчеркнул Причко.

В процессе обсуждения получено согласие со стороны депутатов о посещении объектов энергетики для более полного погружения в специфику отрасли. Для этого будет сформирован соответствующий график мероприятий.

В ближайшее время начнется активная стадия ремонтной кампании. Чтобы справиться со своей задачей, компания вкладывает имеющиеся средства во всю цепочку тепловой энергии: от производства до потребителя, включая экологию. При этом, несмотря на одинаковую стоимость материалов и работ в других регионах, ресурсов на эти цели там, как правило, закладывается в полтора раза больше. Последствия же любых аварийных ситуаций нередко охватывают значительное количество потребителей, а их устранение обходится кратно дороже, создает огромное количество неудобств для людей.

Послушав выступление Олега Причко, депутаты задали ему ряд вопросов. Прозвучали предложения активно вести разъяснительную работу с населением, уделить особое внимание перекладке тепловых сетей. Кроме того, оценен положительный эффект для экологии при условии газификации.

В завершении встречи председатель думы Ольга Янькова поблагодарила всех за открытый и конструктивный диалог и заверила, что депутаты будут внимательно смотреть за тем, как пройдут ремонты.