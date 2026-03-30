Россияне стали реже делать ремонт и покупать товары для дома

В 2025 году российский рынок товаров для сада, дома и ремонта (DIY) достиг объёма 2,01 трлн рублей, увеличившись на 13,2%. Однако темпы развития сегмента упали почти в два раза по сравнению с 2024 годом, когда рост составлял 27,4%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Infoline, передаёт газета "Ведомости".

Ключевую роль в продажах продолжают играть онлайн-площадки. Совокупная выручка Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в сегменте DIY выросла на 42,5%, достигнув 867,4 млрд рублей. Тем не менее, это также свидетельствует о замедлении: в 2024 году динамика маркетплейсов составляла почти 80%.

Аналитики отмечают, что из выборки выбыл «Мегамаркет», который сменил бизнес-модель. Несмотря на это, доля трёх оставшихся маркетплейсов в общем обороте рынка DIY увеличилась на 3,7 процентных пункта и составила 13,3%.

Ранее сообщалось, что россияне всё чаще выбирают квартиры, в которые можно заехать сразу после покупки. По итогам года спрос на жильё с готовой отделкой обогнал «бетонные коробки»: было куплено 16,3 млн кв. м против 9,5 млн кв. м без ремонта.Как выяснили аналитики «Циан», доля сделок без отделки упала на 7%, в то время как популярность готовых объектов выросла на 3,8%. Рынок подтверждает тренд: цены на такие квартиры дорожают значительно активнее.