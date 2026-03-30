Рынок аренды в России: предложение выросло на 20% за счет инвесторов

В I квартале 2026 года объём предложения на рынке долгосрочной аренды жилья в крупных городах России вырос на 21% по сравнению с концом прошлого года и на 20% относительно марта 2025-го. Сейчас для найма доступно около 86 000 квартир. Это максимальный показатель с начала 2023 года, говорится в исследовании «Циан», передаёт газета "Ведомости".

Кто наполняет рынок?

Основной вклад в рост внесли инвесторы. По данным аналитиков, доля объявлений в новостройках (домах, построенных за последние 5 лет), выросла с 14% до 20%. Люди, купившие квартиры по льготной ипотеке, теперь выводят их на рынок аренды, дождавшись ввода жилья в эксплуатацию.

К росту предложения привели и другие факторы:

Переток с рынка продажи: Собственники, не найдя покупателей или не желая вкладывать вырученные деньги в новые объекты (например, из-за высоких ставок по депозитам), решают сдавать жильё.

Сезонность: Весной традиционно наблюдается спад спроса на аренду, что заставляет владельцев активнее выставлять лоты в ожидании летнего сезона.

Где падают ставки аренды?

В январе 2026 года рынок долгосрочной аренды жилья в крупнейших городах России показал устойчивую тенденцию к снижению цен. По данным федерального агентства недвижимости «Этажи», стоимость аренды «однушек» упала в 14 из 16 городов-миллионников по сравнению с прошлым годом.

Самое значительное удешевление отмечено в Омске, где средняя цена снизилась на 8,4% (до 23,1 тыс. руб.). Существенное падение ставок также зафиксировано в Челябинске (-8,2%), Воронеже (-7,4%) и Ростове-на-Дону (-7,1%).

В двух столицах динамика оказалась более сдержанной: в Москве аренда подешевела всего на 0,6% (до 68 тыс. руб.), а в Санкт-Петербурге — на 1% (до 42,4 тыс. руб.).