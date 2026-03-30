Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
В Черемхово капитально отремонтируют стадион за 16,7 млн рублей

В Черемхово заключен контракт на капитальный ремонт стадиона. Работы начнутся 1 апреля и завершатся в ноябре 2026 года, сообщили в министерстве строительства региона. Обновление пройдет в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта».


Общая стоимость ремонта составит 16,7 млн рублей. Проектом предусмотрено благоустройство территории площадью почти 20 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит уложить асфальт, установить бордюрные камни и смонтировать ограждение по периметру.

На стадионе появится покрытие из резиновой плитки, а по периметру установят бордюр из резиновой крошки. Также запланировано озеленение территории: высадят зеленые насаждения, а для укрепления грунта используют георешетку.

«Обновленный стадион должен стать современным общественным пространством для спортсменов и всех жителей Черемхово», – отметил министр строительства Приангарья Алексей Емелюков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
